Elazığ’da dere ıslah çalışmaları sürüyor

Elazığ’da DSİ tarafından sürdürülen çalışmalar nedeniyle Uzuntarla Köyü Deresi ıslah edildi.

DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü dere ıslah çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu nedenle Uzuntarla Köyü Deresi ıslah edildi.

DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ Merkez Uzuntarla Köyü Uzuntarla Deresi, DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz personeli ve iş makineleri ile ıslah edildi. Söz konusu iş sebebiyle 3 bin 800 metre uzunluğundaki dere yatağında yaklaşık 5 bin metreküp kazı yapılarak dere ıslahı yapılmıştır. Dere yatağı rüsubat, ağaç ve benzeri maddelerden temizlenerek dere ıslah edilmiş ve bin dekar tarım arazisi taşkına karşı korunmuştur. Aynı zamanda DSİ iş makineleri ile yapılan bu çalışmadan dolayı 700 bin TL ekonomik fayda sağlanmıştır. Hayırlı olsun” denildi.