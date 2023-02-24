Elazığ’da depremzedelerin konakladığı alanlar dezenfekte edildi

Elazığ Belediyesi, Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu’nda ve Kırklar Mahallesi Konteyner Kent’te kalan depremzedelerin sağlığı için tüm yaşam alanlarında hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili de etkileyen depremler sonrasında çok sayıda insan evsiz kaldı. Ardından deprem bölgelerinden gelen depremzedeler Elazığ’daki KYK yurtlarına yerleştirildi. Depremzedelerin bulundukları ve vakit geçirdikleri alanlar ile insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu’nda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Yemekhane, lavabo, genç ofisi, mescit, eğitim odaları, çocuk kreşi ve yurt içerisinde bulunan kuaför salonu olmak üzere tüm yaşam alanları dezenfekte edildi.

Daha sonra belediyeye bağlı ekipler, Kırklar Mahallesi Konteyner Kent’e de hijyen ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.