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Elazığ’da depremzede çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKO-SOSYAL DESTEK EKİPLERİ, DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
ELAZIĞ 04.04.2023, 12:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi.