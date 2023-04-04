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Elazığ’da depremzede çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKO-SOSYAL DESTEK EKİPLERİ, DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

ELAZIĞ 04.04.2023, 12:44
Elazığ’da depremzede çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi.

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