Elazığ’da depremzede çocuklara yönelik etkinlik

Elazığ Belediyesi, depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayarak eğlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, depremzede çocuklara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, Elazığ Belediyesi Çocuk Oyun Çadırında depremzede çocuklar ile bir araya geldi. Ekipler, depremin etkisinden bir nebze uzaklaşmaları, sosyal hayata dönmeleri ve mutlu olmaları adına depremzede çocuklar ile oyun oynadı ve ilgilendi.

Etkinliklerin devam edeceği bildirildi.