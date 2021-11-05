Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2021 yılı Afet Planı uygulaması kapsamında Elazığ’da deprem ve yangın tatbikatları devam ediyor. Son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde hasta, personel ve servislerde bulunan vatandaşların katılımı ile deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Sivrice’de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hastane güvenlik görevlilerince boşaltılırken, olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanede yangında mahsur kalan 4 kişi hastane arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. UMKE’nin kurtardığı 2 yaralı, AFAD’ın kurtardığı 1 yaralı ve dumana bağlı zehirlenme yaşayan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 1 kişi de olay yerinde hazır bekleyen ambulanslara teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da tüm Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkileyen bir deprem afetinin yaşandığını aktaran Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. İsmail Demirel, “Bu afet sonrasında afetin başlangıcından sonuna kadar koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Bu nedenle biz bugün hastanemizde olası bir afet durumunda personelimizin nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi için bir tatbikat yaptık. Bu tatbikatla hastanemizde yangın, deprem,

binanın tahliyesi ve kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı ne yapılması gerektiğini öğrendik” dedi.

Tatbikat hakkında bilgi veren iş güvenliği uzmanı Semih Aykurt, “Senaryo gereği ilimizde yaşanan merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetinde bir deprem senaryosu üzerine hastanemizin yemekhane bölgesinde doğalgaz kaynaklı bir yangın başlangıcıyla beraber bir tatbikat gerçekleştirdik. Hastanemizde dumandan etkilenen bölgelerin yoğun olması sebebiyle hastanemizde bina tahliyesi kararı alarak yatan hasta, servisler ve çalışan personelin tahliyesini gerçekleştirdik. Toplamda 8 personel ve hastanın tahliyesi gerçekleşti. 8 kişinin 4 tanesini hastanemiz bünyesinde bulunan arama kurtarma ve tahliye ekibi gerçekleştirirken, diğer 4 tanesi ise UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine tahliyelerini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.