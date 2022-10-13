Elazığ’da damızlık koç alımı için kura çekildi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da yüzde 50 hibeli damızlık kaç alımı için yetiştiriciler arasında kura çekimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ‘Damızlık Koç-Teke Yetiştiriciliğinin ve Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde Elazığ genelinde yüz de 50 hibeli damızlık koç alımına başvuran 40 yetiştirici için kura töreni düzenlendi. Törene İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mahmut Sezer, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Küçükgün ve yetiştiriciler katıldı. Proje ile 176 adet damızlık koçun besicilere dağıtılacağı bildirildi.