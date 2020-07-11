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Elazığ’da Covid-19 şüphelisi, terminalde yakalandı
ELAZIĞ'DA KORONA VİRÜS (COVİD-19) ŞÜPHESİ NEDENİYLE KARANTİNADA KALMASI GEREKEN BİR KİŞİ OTOBÜS TERMİNALİNDE FARK EDİLİP AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ.
ELAZIĞ 11.07.2020, 11:21
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Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle karantinada kalması gereken bir kişi otobüs terminalinde fark edilip ambulansla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karantinada kalması gerektiği öğrenilen Covid-19 şüphesi bulunan bir kişi, memleketine gitmek için Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne geldi. Şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Terminalde durdurulan şahsın hastaneye götürülmesi için ekipler 112 Acil Komuta Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla şahsı alarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Şahsın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
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