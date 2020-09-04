Elazığ’da Covid-19 denetimi

Elazığ’da Korana virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Vekili Mahmut Şener, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vali Vekili Mahmut Şener ve beraberindekiler Covid-19 denetimine katıldı. Kent merkezindeki denetimlerde Şener, vatandaşları kurallara uyması noktasında bilgilendirdi.Şener’e denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve kurum müdürleri eşlik etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı Covid-19 denetimlerinin düzenli olarak yapılmaya devam edeceği kaydedildi.