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Elazığ’da "Coğrafi Tescil" için 3 ürüne daha başvuru yapıldı

Elazığ’da daha önce "Coğrafi Tescil" alan ve alma sürecinde olan ürünlere Elazığ Harput Çedene Kehvesi, Menceki Buğdayı ve Keban Biberi’de eklenerek başvurusu yapılırken, yıl sonuna kadar sayının 20’ye çıkmasının hedeflendiği aktarıldı.

ELAZIĞ 09.03.2021, 11:42
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Elazığ’da "Coğrafi Tescil" için 3 ürüne daha başvuru yapıldı

Elazığ’da daha önce "Coğrafi Tescil" alan ve alma sürecinde olan ürünlere Elazığ Harput Çedene Kehvesi, Menceki Buğdayı ve Keban Biberi’de eklenerek başvurusu yapılırken, yıl sonuna kadar sayının 20’ye çıkmasının hedeflendiği aktarıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2021 yılı Ocak ayı içerisinde Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Çalıcıoğlu başkanlığında 10 kişinin katılımıyla kurulan Elazığ TSO Coğrafi Ürünler Çalışma Komisyonu tarafından çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ocak ayı içerisinde ilk toplantısını yapan kurulun Mart ayı başına kadar Türk Patent Enstitüsüne 3 ürünün çalışmasını tamamlayarak resmi müracaatını gerçekleştirdi.Elazığ Harput Çedene Kehvesi, Menceki Buğdayı ve Keban Biberi için başvuru yapılmasının ardından yıl sonuna kadar tescilli ürün sayısının 10’a yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Komisyonunun kurularak çalışmalarına çok yönlü olarak başladığını belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “ İlimiz için öncelikli olarak yurt içi ve yurt dışında ticari karşılığı olan veya bu potansiyele sahip olacak ürünlerin Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi Tescili’nin yapılması için ürün tespitleri ve başvuru hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Bilindiği gibi halen ilimiz adına tescilli olan, Elazığ Öküzgözü Üzümü, Ağın Leblebisi, Elazığ Orciği, Elazığ Boğazkere Üzümü bulunmaktadır. Bununla birlikte müracaatı yapılmış olup halen değerlendirme aşamasında yer alan Elazığ Vişne Mermeri, Elazığ Tatlı Peynirli Ekmeği, Elazığ Vişne Dondurması, Ağın Beyazı Üzümü, Ağın Kış Kırmızısı Üzümü, Şavak Koyunu ve Elazığ Vişnesi onaylanma sürecindedir.Bu yıl da çalışma komisyonumuz tarafından Elazığ Harput Çedene Kehvesi, Menceki Buğdayı ve Keban Biberi hazırlıkları tamamlanmış ve Türk Patent Enstitüsüne resmi başvurusu yapılmıştır"dedi.

Komisyonun ayrıca, Köhnü Üzüm, Yerli Badem, Kesirik Lahanası, Badem Şekeri, Elazığ Şavak (Şafak) Tulum Peyniri ile Ataoğuz Yemekleri (Bulamaç, Karakavurma, Tutmaç Aşı/Erişte) gibi başlıklarda da çalışma başlattığına değinen Arslan," Komisyonumuzun bu çalışmalarına, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aydın Alp, GAP Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Uzmanı Dr. Sertaç Tekdal, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Yöneticilerinden Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Naim Demirtaş ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Turan Karahan’ın görevlendirmesiyle ilimiz ziraat mühendisleri katkı sağlamaktadırlar. Tüm bu girişim ve yoğun çalışmalar neticesinde ticari karşılığı olan ve Elazığ için çok önemli değerlerler arasında yer alan Coğrafi Tescilli ürün sayımızın yıl sonuna kadar 10’a yükseltilmesi ve başvuru sayımızın da 20 olmasını planlamaktayız"ifadelerini kullandı.
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