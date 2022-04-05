Elazığ’da çocuklara ramazan ayı anlatıldı

Elazığ’da düzenlenen ’Cami Çocuk Buluşması’ etkinliğinde çocuklara, ramazan ayı anlatıldı.

Çocukların camilere gitmeyi alışkanlık haline getirmeleri amacıyla Akçakiraz Beldesi’nde ’Cami Çocuk Buluşması’ etkinliği düzenlendi. Altınçevre Yeşilkuşak Camii’nde düzenlenen etkinliğie 4-6 yaş arası çok sayıda çocuk katıldı. çocuklara İmam Hatip Hikmet Kaya tarafından ramazan ayı anlatıldı.

Bugünleri özlediklerini dile getiren Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, “Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsten dolayı mesafe koymuştuk. Omuz omuza, sırt sırta veremediğimiz çok acı günleri inşallah geride bıraktık. Bugünde Altınçevre’de, Yeşilkuşak Mahalle’mizde bir camimizdeyiz. Cami imamımız Hikmet Kaya hocamızın düzenlediği etkinlikteyiz. Bütün Türkiye’de bugün düzenlenen 4-6 yaş çocuklar için bir iftar programındayız. Bugün gerçekten mahallesine sevdalı, çocuklarına aşık, çocuklarını biçimlendirmeye, yönlendirmeye her daim enerjisi, heyecanı olan gayretli bir hocamızdır. Ben kendisine teşekkür ediyorum" dedi.