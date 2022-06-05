Elazığ’da çocuklar ve gönüllüler Harput’u temizledi

Elazığ’da çocuklar ve gönüllü vatandaşlar, tarihi Harput Mahallesi’nde çevre temizliği yaptı.

Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Toplumsal farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde dernek üyeleri, çocuklar ve gönüllü vatandaşlar UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki tarihi Harput Mahallesi’nde çevre temizliği yaptı.

Doğanın ve çevrenin önemine dikkat çeken Dernek Başkanı Murat Coşkun, “Doğada dönüşmesi zor olan kirleticileri, çöpleri ve atıkları topladık. Etkinliğimize çok sayıda katılım vardı. Etkinlik ile çevreye yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi” dedi.

Çevrenin önemine değinen Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gür ise toplumsal farkındalığın artması hedeflenen bu tür etkinliklerin çok faydalı olacağını söyledi.