Elazığ’da çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi

Piyes Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanıp sahneye konulan "Küçük Prens K’oyun Peşinde" adlı oyun, başta çocuklar olmak üzere Elazığlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Piyes Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan, Ahmet Erdem Kayalı’nın yönetmenliğini yaptığı ve büyük bir ekip çalışması ile hazırlanan "Küçük Prens K’oyun Peşinde" adlı müzikal çocuk tiyatrosu, gösterimde yerini aldı. Aylarca süren çalışmaların ardından büyük bir coşkuyla Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde sevenleriyle buluşan oyun izleyenlerine keyifli anlar yaşattı.

Sergilenen oyun hakkında bilgi aktaran Yönetmen Ahmet Erdem Kayalı, "Müzikal bir oyun hazırlamanın zorluğu çok başkadır. 34 kişilik koca bir ekip çalıştı. Bu oyunun yapım aşamasında, sahne tasarımından, kostüme, müziklerden uyarlamaya kadar her şey el emeği ve kendi üretimimiz. Çok zorlu bir süreçti ama çocuklar ve bir zamanlar çocuk olanlar yani yetişkinler Küçük Prens’imizi çok sevdi. Çok yorulduk ve emeğimizin karşılığını gülen gözler ve alkışlarla aldık. Oyunumuzu yaklaşık bin 500 kişi izledi ve bu da bizi çok mutlu etti, teşekkürler Elazığ" dedi.