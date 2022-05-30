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Elazığ’da çocuk festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Elazığ’da düzenlenen 1. Çocuk Festivali çocukların yoğun ilgisi ve katılımıyla tamamlandı.

ELAZIĞ 30.05.2022, 16:15
Elazığ’da çocuk festivali yoğun katılımla gerçekleşti

Elazığ’da düzenlenen 1. Çocuk Festivali çocukların yoğun ilgisi ve katılımıyla tamamlandı.

Elazığ Belediyesi ile Playland Eğlence Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ve iki gün boyunca süren Playland 1. Çocuk Festivali, çocukların yoğun ilgisi ve katılımıyla tamamlandı. Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi yanında gerçekleşen çocuk festivaline çocuklar aileleri ile birlikte katılarak gönüllerince eğlendi. Etkinlikte şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları ile eğlenen çocuklara yine Elazığ Belediyesi tarafından özenle hazırlanan sürpriz hediyeler verildi. Hediyelerin yanı sıra miniklere pamuk şekeri ve patlamış mısır da ikram edildi.

Düzenlenen çocuk festivalinden çok memnun olduklarını ifade eden aileler ise çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri bir etkinlik alanı oluşturulduğu için Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

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