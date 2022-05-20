Elazığ’da çocuk festivali düzenlenecek

Elazığ Belediyesi ve Playland Eğlence Merkezi ile ortaklaşa Playland 1. Çocuk Festivali’nin düzenleneceği bildirildi.

3 ayda 30 şehir ve 30 bin çocuğun hayallerine dokunmak için yola çıkan Playland Eğlence Merkezi, 28-29 Mayıs tarihlerinde Elazığ’da gerçekleştirilecek programlar ile çocuklar şenlikte buluşacak. 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi yanında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, güzel oyunların yanı sıra sürpriz hediye ve ikramlarla buluşacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden festivale ilişkin yapılan açıklamada, “28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi yanında ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz Playland 1. Çocuk Festivali’ne tüm çocuklarımız ve hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.