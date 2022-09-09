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Elazığ’da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı
Elazığ’ın Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik istişare ve bilgilendirme toplantıları sürüyor.
ELAZIĞ 09.09.2022, 10:59
Elazığ’ın Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik istişare ve bilgilendirme toplantıları sürüyor.
Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere yönelik çeşitli eğitimler veriliyor. İstişare ve bilgilendirme toplantıları çerçevesinde ekipler, Akbuğday köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda ekipler bilgilendirmelerde bulunurken, çiftçilerin merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler verildi. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince bilgilendirme toplantısı, bu hafta Akbuğday köyünde gerçekleşti" denildi.
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