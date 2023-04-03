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Elazığ’da çiftçilere bağ budama eğitimi
ELAZIĞ’IN ÇİFTÇİLERE UYGULAMAYI BAĞ BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ.
ELAZIĞ 03.04.2023, 14:26
Elazığ’ın çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi. Teknik personeli tarafından Şabanlı köyünde çiftçilere yönelik düzenlenen bağ budama eğitiminde bağ budama teknikleri anlatılırken, verimin artırılması içinde bilgilendirmeler yapıldı.