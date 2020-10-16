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Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'DA POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA YAKALANAN 85 ŞAHISTAN 21'İ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI, 7 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

ELAZIĞ 16.10.2020, 09:53
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Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı, 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 46’sı çeşitli suçlardan aranan, 39’u da meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 85 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisin yaptığı çalışmada ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 1’i özel yapım 4 adet tüfek ele geçirildi.

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