Son Dakika
Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ'DA POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA YAKALANAN 85 ŞAHISTAN 21'İ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI, 7 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.
ELAZIĞ 16.10.2020, 09:53
1
Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı, 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 46’sı çeşitli suçlardan aranan, 39’u da meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 85 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polisin yaptığı çalışmada ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 1’i özel yapım 4 adet tüfek ele geçirildi.
22°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2