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Elazığ’da çatı yangını
ELAZIĞ’DA MÜSTAKİL EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
ELAZIĞ 28.09.2020, 17:16
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Elazığ’da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Salıbaba Mahallesinde müstakil bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşları durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını yarım saatlik çalışmasının ardından söndürerek kontrol altına aldı.
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