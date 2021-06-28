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Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ELAZIĞ 28.06.2021, 14:30
Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın,merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Prof.Dr. Mustafa Temizer Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaatın çatı kısmında meydana geldi.Alınan bilgiye göre, çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale edip söndürdü.

Soğutma çalışması yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.
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