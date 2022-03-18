banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...

Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı

Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

ELAZIĞ 18.03.2022, 13:57
Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı

Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sinan Sazar’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı da okundu.

Şehitler adına konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Sinan Sazar, ecdadın dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını seçerek bu uğurda can verip, vatan yaptıklarını söyledi. Bu cennet vatanı kanları pahasına koruduklarını belirten Sazar, "Bizlere emanet bırakarak üzerine bir medeniyet kurmuşlar. Tarih boyunca asil Türk milleti bu cennet vatana düşman ayak basmasın, semalarımızda ezan sesi dinmesin, mabedime namahrem eli değmesin ve ak yıldızlı al bayrak sonsuza dek göklerde dalgalansın diye her türlü zorluklara göğüs germiştir. Bu uğurda ana ve evlatsız, babalar yavrusuz, eşler ersiz kalmış ancak yurdumuza alçaklar uğratılmamıştır. İnsan çalışarak pek çok rütbe elde edebilir. Şehitlik ve gazilik ise hayat karşılığında verilmekte ve inanç ile kazanılmaktadır. Bu bakımdan rütbelerin en üstünü hiç şüphesiz şehitlik ve gaziliktir. Milletimizi zaferden zafere koşturan, tarih sayfalarını kahramanlık zaferleriyle süsleyen Allah’ın hak vadi olana ermek ve onun şehitler için hazırladığı mükafata arzu olma isteğidir. Onun içindir ki bizler kutsal değerlerimiz uğruna ölüme koşarak gider ve şehadet şerbetini gülerek içeriz. Çanakkale’yi geçilmez kılan işte bu ruh ve inançtır. Yüce Türk milleti yokluklarda yedi düvelde savaşmış, hasta adam denilmiş ama asla teslim olmamış, yeniden şaha kalkarak sarsılmaz ve yıkılmaz temellerle inşa ederek bu günlere gelmiştir. Bizlere bu güzel toprakları bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, nimet ve şükranla anıyoruz” dedi.

107 yıl önce Çanakkale’de yazılan destana hürmet duyduğunu aktaran Elazığ Anadolu Lisesi Müdürü Fuat Yıldırım, "Çanakkale bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararımızın bir kez daha teyit edildiği yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği tarihte eşine az rastlanan bu büyük destan namuslu bildiği, vatan ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir. Bunun için istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale’de savaşan kahramanları ‘Bedrin aslanları’ ile belirtmiş, mezar taşı olarak da başlarına Kabe’yi layık görmüştür. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen kınalı kuzular dünyayı kendilerine hayran bırakan kahramanlıklarıyla ’Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe kanlarıyla kazımışlardır. Bugün bu vesile ile gerek içerde, gerekse dışarda ülkemizin korunmasında ve savunmasında şehit olan bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve türkülerin okunmasıyla son buldu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19