Elazığ’da ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ etkinliği

Elazığ İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine vefa programı düzenlendi.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen programa, İl Müftüsü Selami Aydın, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, daire amirleri ve din görevlileri katıldı. Program Yeni Cami imam hatibi Sümer Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve akabinde sinevizyon gösterisiyle başladı.

Camilerin İslam medeniyetinin merkezleri olduğunu ifade eden İl Müftüsü Selami Aydın, "Camiler ve Din Görevlileri Haftamız bereketli olsun hayırlara vesile olsun. Camilerimiz Allah’ın evi Beytullah’ın şubeleridir. Oraya gelen insanlar meleklerin karşıladığı Rahman’ın misafirleridir. Çok mukaddes bir görevi ifa ediyoruz. Bir insanın Allah’ın kendisini sevip sevmediğini anlamanın ölçülerinden birisi de Allah’ın onu nerede istihdam ettiğine bakılır. Camiler İslam medeniyetinin merkezleridir. Merkez etrafında her şey gelişir, güzelleşir ve olgunlaşır. Sanat, kültür, edebiyat oradan nemalanır. Camiler geçmişten günümüze çok büyük fonksiyonlar üstlendi. Efendimiz İslam devletini camiden yönetiyordu. O sütunlar dediğimiz yerin dibinde gelen heyetleri karşılıyor, istişareleri orada yapıyor ve savaş kararlarını orada alıyordu" dedi.