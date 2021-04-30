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Elazığ’da cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

Elazığ’da cadde ve sokaklar, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

ELAZIĞ 30.04.2021, 10:48
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Elazığ’da cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği

Elazığ’da cadde ve sokaklar, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da dün akşam 19.00 itibarıyla başlayan 17 günlük tam kapanmanın ilk gündüzünde cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. Sadece işe gelip gidenlerin sokağa çıktığı kentte, belirli noktalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol noktaları kurularak uygulamalar gerçekleştirileceği belirtildi. Bir çok iş yerinin kepenklerinin kapalı olduğu kentte, paket servisi yapan esnaflarda hazırlıklarını yaparak çalışmalarına başladı.

Kentte esnaflık yapanlardan Baki Şimşek herkesin destek vermesini isteyerek “ Bir kişi ile olacak iş değil, o yüzden el birliğiyle bu salgınla başa çıkabiliriz. Vatandaşların da kendi önlemlerini kendileri alması lazım. Öbür türlü bitmez. Eğer bu önlemleri alırsak daha erken refaha kavuşuruz” dedi.

Öteyandan kısıtlamada izinli olmayıp dışarı çıkanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı.
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