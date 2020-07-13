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Elazığ’da bulutların muhteşem görsel şöleni
ELAZIĞ'DA KISA SÜRELİ YAZ YAĞMURU ETKİLİ OLDU, BULUTLAR İSE MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU.
ELAZIĞ 13.07.2020, 19:25
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Elazığ’da kısa süreli yaz yağmuru etkili oldu, bulutlar ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.
Meteoroloji’nin uyardığı hafif sağanak yağışı Elazığ’da da öğleden sonra kısa süreli etkili oldu.O saatlerde yağmur bulutları da şehrin bir kısmını kapladı. Yağmur bulutları ile şehrin doğu kısmının bütünleşme anı ise görsel bir şölen sundu.
Öteyandan sıcaklıkların düşmesine neden olan ve serinlik oluşturan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi
20°
parçalı bulutlu
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|32
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|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
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|32
|42
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|32
|41
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|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
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|35
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|15. Malatyaspor
|32
|32
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|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
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|32
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|P
|1. Hatayspor
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|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
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|58
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|33
|56
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|33
|53
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|51
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|33
|47
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|33
|44
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|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
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|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
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|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
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|35
|50
|11. Everton
|35
|45
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|34
|44
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|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
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|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
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|36
|24
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