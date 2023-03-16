Elazığ’da boks aday hakemlik kursu devam ediyor

Türkiye Boks Federasyonu ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda boks aday hakemlik kursu açıldı. Kurs yoğun bir ilgi ile devam ediyor.

Elazığ’da boks aday hakemlik kursu, Türkiye Boks Federasyonu tarafından gelen heyet ve boks il temsilcisi beraberinde sürdürülüyor. Kurs Hatay, Siirt, Tunceli ve Van illerinden gelen kursiyerler ile Elazığ’dan katılan 20’yi aşkın kişiyle Çok Amaçlı Spor Merkezinde gerçekleştiriliyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren kursa ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Boks Federasyonu tarafından boks aday hakemlik kursu 14 Martta açıldı. Kursa ilimiz de dahil olmak üzere Hatay, Siirt, Tunceli ve Van illerinden de katılım sağlayan kursiyerler ile Çok Amaçlı Spor Merkezinde devam ediliyor. Aynı zamandaiİlimizde boks Türkiye şampiyonaları sürekli yapılıyor. Dolayısıyla böyle köklü bir boksa sahip ilimizde ve bu şampiyonalarda ilimizi ve hatta ülkemizi temsil edecek olan boks hakem adayları yetiştirip ülke sporunu armağan etmek istiyoruz. Ben öncelikle Türkiye Boks Federasyonuna ve gelen heyete, il temsilcimize ve tüm Kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.