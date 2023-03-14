Elazığ’da Bocce Yıldızlar İl Şampiyonası sona erdi

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 3x3 Bocce Yıldızlar İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Yıldızlar İl Şampiyonası müsabakaları Aziz Taylan Bocce Sahası’nda 10 takım 63 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Bugün itibari ile son bulan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarına kavuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yakup Kılıç Spor salonunda başlayan Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Yıldız Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakalarında başarı elde eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik eder grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek takımlara başarılar dileriz” denildi.