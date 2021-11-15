Elazığ’da Bizmişen Sosyalhane Projesi yükselmeye devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı devam eden Bizmişen Sosyalhane yükselmeye devam ediyor.

Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde şehir genelinde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güney Çevre Yolu Yemişlik mevkii yeni TOKİ inşaat bölgesinde toplamda bin 900 metrekarelik zemin üzerinde 650 metrekare yapı alanına sahip yeni bir Sosyalhane inşasına başladı. Çalışmaların hızla ilerlediği sosyalhane projesi kapsamında, meslek edindirme kursları, çocukların kodlama becerilerinin geliştirilmesi ve annelerin kişisel becerilerinin artırılmasına yönelik mekanlar oluşturulacağı aktarıldı.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle kadın, çocuk ve gençlere sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda destekleyici eğitimlerin verileceği ayrıca istihdama yönelik katkı sağlayacak faaliyet imkânlarının da sunulacağı yeni sosyalhane projesi, bu yılın sonunda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine hazır duruma getirilecektir" denildi.