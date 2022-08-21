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Elazığ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Elazığ’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde arazi çalışması yapıldı.

ELAZIĞ 21.08.2022, 12:52
Elazığ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Elazığ’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde arazi çalışması yapıldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle Elazığ’da çalışma yapıldı. Elazığ’ın doğa güzellikleri gözler önüne serilirken, biyolojik çeşitliliğin izlenmesi çalışmaları çerçevesinde döğmeli çöven bitkisine ait tohumlar, Elazığ Doku Kültürü Laboratuvarı ve Serasında üretim çalışmalarında kullanılmak üzere toplandı.

Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından biyolojik çeşitliliği artırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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