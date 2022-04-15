Elazığ’da Bitki Sağlığı Uygulama Toplantısı düzenlendi

Elazığ’da bitkisel üretimde kalitenin artırılması, ürün kayıplarının azaltılması için üreticilere bitli sağlığı hakkında bilgiler verildi.

2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıya, İl Müdürü Ali Kılıç, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, il ve ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı alanında görevli teknik personel katıldı.

İl Müdürü Ali Kılıç; “ Bitkisel üretimde kalitenin artırılması, ürün kayıplarının azaltılması için her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bitki Sağlığı Uygulamaları ile ilgili çalışma yürütülmektedir. 2021 yılı çalışmalarının değerlendirildiği, 2022 yılı çalışma programının oluşturulduğu bu toplantıda, sahada görev alacak arkadaşlarımıza, bitki hastalık ve zararlılar ile mücadelede, insan sağlığını doğrudan etkileyecek kimyasalların kullanılması yerine daha çok biyolojik ve entegre mücadeleyi ön plana çıkaran çalışmalar anlatılacaktır. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesi ve üretici kayıt defteri kullanımı ile ilgili bilgi verilecektir” dedi.

Toplantı sonrasında konu uzmanları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan kararlar paylaşılarak, sürveyler hakkında bilgilendirme yapıldı.