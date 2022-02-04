Elazığ’da bir evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir evden hırsızlık yapan ve polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler kent merkezinde bulunan bir ikametten LCD televizyon ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını aldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemelerinin ardından şüphelilerin E.K. (36), K.S. (25), V.A. (30) ve H.İ.G. (24) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyonla 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.