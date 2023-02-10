Elazığ’da bir cami ibadete kapatıldı

Elazığ merkezde bulunan Yeni Cami, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından yapılan hasar tespiti çalışmaları çerçevesinde ibadete kapatıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde 10 ilete binlerce bina yıkılırken yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu çerçevede Elazığ’ın merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde bulunan ve en eski camilerinden biri olma özelliği taşıyan Yeni Cami’nin minaresinde çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Cami, bunun üzerine ibadete kapatıldı.