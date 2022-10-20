Elazığ’da bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda G.B.’nin üzüm bağının içerisinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak içki yapılan üzüm bağına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.