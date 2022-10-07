Elazığ’da bin 100 erkeğe ‘Kadına el kalkmaz’ uyarısı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce il genelinde ‘Kadına el kalkmaz’ bilgilendirilmesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği çerçevesinde Elazığ’da jandarma ekiplerince bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde köylerde kahvehane, kıraathane, kuaför, berber gibi erkeklerin bulunduğu alanlarda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak amacıyla toplam bin 100 erkek vatandaşa ‘Kadına el kalkamaz’ mottosuyla bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu bilgilendirmenin amacının kadınlara uygulanan şiddet olaylarını önlemek ve en aza indirmek ve bu konuda özellikle erkekleri bilinçlendirmek olduğu vurgulandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca çalışmaların önümüzdeki günlerde de erkeklerin çoğunlukta bulunduğu alanlarda da devam edeceği kaydedildi.