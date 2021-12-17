Elazığ’da “Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara” projesi

Elazığ’da 2021 yılı "Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara” projesi ödül töreni gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, eğitim ve öğretim çağındaki çocuk ve gençlere yönelik sosyal koruma ve destek programı kapsamında yürütülen ‘Bilinçli Nesillerle Mutlu Yarınlara’ projesinin bir aşaması olan resim, şiir ve kompozisyon yarışması sona erdi. Projeye ilk, orta ve lise düzeyinde toplam 30 okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler katıldı. “Çocuk ve Gençlerin Gözünde Polis” konulu eserler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildi.

Üstün gayret ve başarı göstererek, kategorilerinde 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olarak dereceye giren 9 öğrenci, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Neşe Sel tarafından bisiklet hediye edilerek ödüllendirildi.