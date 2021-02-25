Elazığ’da bıçaklı kavga:1 ağır yaralı

ELAZIĞ(İHA) –Elazığ’da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, şüphelilerden biri bıçakla İ.A.’yı yaralayarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken kaçan şüphelinin de yakalaması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.