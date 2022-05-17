Elazığ’da belediye personeline Kamu İhale Kanunu eğitimi verildi

Elazığ Belediyesi personellerine Kamu İhale Kanunu eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi, personellerinin donanımlarını artırmak için hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarına devam eden Elazığ Belediyesi, hizmet içi eğitim programları çerçevesinde personele yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi düzenledi. Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Elazığ Belediyesi Hazar toplantı salonunda gerçekleştirildi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen iki günlük eğitimde, personele ilk gün kanunun içeriği anlatılırken ikinci günde ise örnek bir ihale komisyonu kurularak uygulamalı eğitim verildi.

Ankara Kamu İhale Kurumu personelleri Tuğrul Atalay ve Mustafa Said Aşıkkaya tarafından verilen eğitimde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde ihalede genel hükümler ve uygulama ilkeleri, ihale usulleri, doküman hazırlama, teklif ve başvuruların sunuş şekilleri, doğrudan temin ve e-İhale süreçleri anlatıldı.