Elazığ’da Basketbol Yıldızlar İl Şampiyonası başladı

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 33 Basketbol Yıldızlar İl Şampiyonası müsabakaları başladı.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 33 Basketbol Yıldızlar Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonu’nda 8 takımın katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “13 Mart tarihinde Yakup Kılıç Spor salonunda başlayan Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan 33 Basketbol Yıldız Kız/Erkek İl Şampiyonası müsabakalarına katılım sağlayan tüm sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.