Elazığ’da basketbol yerel lig müsabakaları başladı

Elazığ Basketbol İl Temsilciliği’nin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U14-U16-U18 kız-erkek Yerel Lig müsabakaları başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol İl Temsilciliği’nin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U14-U16-U18 kız- erkek Yerel Lig müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonu’nda başladı. 1 Kasım’da başlayan müsabakalar 7 Aralık tarihinde son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “ Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan Yerel Lig müsabakalarında tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bilindiği üzere Elazığ’ı spor da marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla Spor Şehri Elazığ sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Basketbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum” dedi.