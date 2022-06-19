banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı

Elazığ’da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ’da basketbol aday hakemlik kursu açılacak.

ELAZIĞ 19.06.2022, 12:10
Elazığ’da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Elazığ’da basketbol aday hakemlik kursu açılacak.

Elazığ’da basketbol aday hakemlik kursu açılıyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek olan kursa müracaatlar Elazığ GSİM Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi’nden alınacak.

Kursa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu