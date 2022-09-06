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Elazığ’da baca yangını
Elazığ’da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ELAZIĞ 06.09.2022, 11:02
Elazığ’da bir iş yerinde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin baca kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü.
Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili iş yerinde inceleme yaptı.
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