Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarla yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı şok ve asayiş uygulamalarıyla yakalanan 213 şüpheliden 38’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve yunus ekipleri son bir hafta içerisinde çok sayıda asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 3 işyeri ile bir kurumdan hırsızlık yapan 21 ve 18 suç kaydı bulunan 2 şahıs ile 4’ü işyeri, 1’i ikamet ve 5’i otodan hırsızlık olmak üzere toplam 10 hırsızlık olayı ve yaralamaya karışan 2 şahsı, yakalandı. Ekipler ayrıca internet alış-veriş sitelerinde ürün satan vatandaşları dolandıran ve 16 suç kaydı bulunan 1 şahıs da yaptığı şok baskında ele geçirdi. Hafta boyunca çalışmalar yapan ekipler, toplamda 213 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüphelilerden ise, 7 adet ruhsatsız tabanca,1 adet pompalı tüfek, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ile çalıntı 1 adet motosiklet, 3 adet bisiklet,1 adet televizyon, 2 adet laptop. 25 adet çeyrek altın ve 4 adet altın bilezik ele geçirildi.