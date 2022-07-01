Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 128 şüpheli yakalandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 128 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 17’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 4 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimler esnasında ise 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 47 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 26,8 gram esrar maddesi, 1,8 gram metamfetamin maddesi, 727 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.