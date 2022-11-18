Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 29 tutuklama

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 29 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde, aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelileri yakalandı. Yakalanan şahıslardan 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 11 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 45 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 77,3 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet fırın ve 1 adet tost makinasının belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi.