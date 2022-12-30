Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 28 kişi tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 28 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 28’i, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 20 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler esnasında, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 68 adet fişek ve 3 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet otomobilin belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi.