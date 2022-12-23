Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 22 kişi tutuklandı

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 22 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile yakalanan şahıslardan 22’si, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 3 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler esnasında, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 38 adet fişek,1 adet tüfek,1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen, 46 kilo demirin sahibine teslim edildiği bildirildi.