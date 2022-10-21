Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 151 şahıs yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 151 kişinin yakalandığı, bunlardan 21’inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalar neticesinde aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 151 şahıs yakalanırken bu şahıslardan 21’inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi. Kayıp olarak aranan 6 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken, denetimler esnasında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 30 gram esrar, 9 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 2 adet oto lastiği de belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi.