Elazığ’da asayiş ve şok uygulamaları: 124 kişi yakalandı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 124 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, kavga eden iki bayan şahıstan birinin diğerini bıçak ile yaralaması sonucu meydana gelen kesici alet ile kasten yaralama olayının faili ile geçe bir işletmenin camından girerek kasada bulunan bin TL para çalan şüpheli şahsın da bulunduğu, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 124 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 19’u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 15 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimlerde 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 9 gram esrar, 16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.