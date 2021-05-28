Elazığ’da aranan 92 şahıs yakalandı, 34’ü tutuklandı

Elazığ’da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada aranan 92 şüpheli yakalandı, 34’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalarda aranan ve meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 92 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 34’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimler sırasında, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 gram uyuşturucu madde ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet motosiklet ve 3 adet cep telefonu da ele geçirilip, sahiplerine teslim edildi.

Öteyandan ekiplerin çalışmasında kayıp olarak aranan 6 şahsın da bulunarak yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.