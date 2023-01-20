Elazığ’da aranan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan F. D. ve H.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.D.’ye 4 yıl 2 ay, H.Ç.’ye ise 2 yıl hapis cezası verildi. Şüpheliler ardından cezaevine teslim edildi.