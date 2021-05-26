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Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ELAZIĞ 26.05.2021, 13:59
Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.G. idaresindeki 06 LCN 16 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü, aracı durdurarak otomobilden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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