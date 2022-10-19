Elazığ’da Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi

EBEGEM kursiyerlerine yönelik Aile İçi İletişim konulu seminer düzenlendi.

Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından EBEGEM kursiyerlerine yönelik Aile İçi İletişim Semineri düzenlendi. EBEGEM binasında gerçekleşen seminer, kursiyerlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Aile Danışmanı Ayşe Keskin tarafından verilen seminerde; aile yaşamında karşılaşılan problemler, eşlerin birbirleri ile iletişimleri, ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimi ve kadının aile içindeki yeri konularıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Aynı zamanda ailede oluşabilecek krizlerin önlenebilmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Aile bireylerinin ferdi sorumluluklarına da değinen Keskin, seminerde eşlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususları aktardı.

Program, soru cevap bölümüyle sona erdi.